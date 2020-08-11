شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيله.. فنانون اكتشفهم نور الشريف أبرزهم الرداد وعمرو يوسف وآيتن عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الذكرى الخامسة على رحيل النجم نور الشريف الذى ترك أعمالا فنية عديدة ما زالت حتى الآن في أذهان الجمهور .الراحل نور الشريف قدم مسلسل "الدالى" عام 2007 وحقق نجاحا كبيرا، وكان سببا في صعود عدد من الأبطال الشباب الذين شاركوا في العمل وأصبحوا الآن نجوما قدم معظمهم بطولات مطلقة في السينما والدراما، ودائما فى حواراتهم يقدمون الشكر للراحل نور الشريف الذى ساعدهم فى بداية مشوارهم الفنى، ومن هؤلاء الشباب :

الفنان حسن الرداد:

هو الابن الثانى لسعد الدالى، وخليفته الوحيد والذى يكتشف فى الجزء الثانى أنه غير قادر على الإنجاب، ويقرر الارتباط بسيدة أكبر منه وهى "وفاء عامر" وهو السبب الذى أغضب والده وقرر مقاطعته، ويعتبر حسن الرداد الآن نجم شباك وقام ببطولة عدة أعمال ناجحة .





الفنان عمرو يوسف:

قبل مسلسل "الدالى" كان عمرو يوسف يقدم النشرة الفنية على إحدى القنوات الفضائية وبعد مشاركته في العمل أصبح نجما في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية .





آيتن عامر:

قدمت الفنانة آيتن عامر مع الراحل نور الشريف مسلسل "حضرة المتهم ابى" واستطاعت لفت الأنظار إليها، ثم رشحها معه في مسلسل "الدالى" لأداء دور ابنته وحاليا أصبحت بطلة وقدمت عددا من الأعمال الدرامية والسينمائية .

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أحمد العوضى:

اكتشفه الراحل نور الشريف في مسلسل "الدالى" ويعد الأب الروحي له، وكانت نصيحته له "هيجيلك وقتك لازم تجهزه من دلوقتي"، وهذا ما أدركه العوضي، وحاليا أصبح العوضى يقدم بطولات مطلقة وآخرها مسلسل "شديد الخطورة" الذى جمعه بالفنانة ريم مصطفى وحقق نجاحا كبيرا .





دينا فؤاد:

بدأت دينا فؤاد كمذيعة في إحدى القنوات الفضائية ، ورشحها الراحل نور الشريف فى دور ابنته فى المسلسل، وهى متزوجة من ابن عمها خالد الدالى الذى يعاملها بشكل سيئ بسبب حقده على والدها، مما يعرضها لحالة نفسية سيئة.



