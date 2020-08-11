لم يعرف طبيعة مرضه وكان يحب مشاهد القتل.. معلومات عن النجم نور الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تحل اليوم الثلاثاء 11 أغسطس، الذكرى الخامسة على وفاة النجم الكبير نور الشريف، الذي وافته المنية بعد معاناة مع مرض سرطان الرئة.

نرصد لكم معلومات عن الراحل في ذكراه بالتقرير التالي :

_ اسمه بالكامل محمد جابر محمد عبد الله.

_ بدأ حياته الفنية عام 1964 قبل تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية وكان الأول على دفعته.

_ قال نور الشريف، بأحد البرامج التلفزيونية: "بكره المستشفيات ومش بحبها، وبحب مشاهد القتل في الدراما لأني بجرب متعة مستحيل أمارسها في الحياة".

_ قال بإحد البرامج: "مشاهد العنف دي بتمثلي علاج نفسي، وتربيت من صغري من أساتذتي أن أكتم غضبي جوايا ".

_ قالت أرملته الفنانة بوسي، بأحد البرامج التلفزيونية، إنه لم يكن يعرف طبيعة مرضه حتى وفاته، وأنها وأفراد أسرتها أخفوا عنه طوال الوقت إصابته بسرطان الرئة، وكانوا يقولون له إنه مصاب بالتهاب فى الرئة يذهب بالعلاج.

_ لم يترك أي وصية قبل وفاته.

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_قالت بوسي "كان قوي جدا، ويشبه بالجمل، وكان بيجهز لمسلسل جديد قبل وفاته".

_ قالت بوسي بأحد البرامج التلفزيونية: "كنا عيلة مبتحبش النكد، ودايماً بنقعد نهزر ونضحك، ونور الشريف كان محبوب ومكنش مكروه في الوسط الفني".

_ كانت آخر أعماله فيلم" بتوقيت القاهرة"، وتم عرضه في عام 2015، من إخراج وتأليف: أمير رمسيس.

_ قالت بوسي عن زواجهما: "رحت اشتغلت في ( القاهرة والناس) حلقتين ومكنتش من أبطالها، وأول بروفة فيها لقيت شاب صغير بيجيبلي الاسكريبت، وزمان كان بيتعمل بروفات للحلقة، وساعتها كان طبيعي إن مساعد المخرج هو اللي يقدملي الاسكريبت، وبدأ يكلمني في البروفات وكان دمه خفيف، والحلقة دي بعد ما صورناها، رجعنا عدناها تاني بروفات وتصوير، وكنت وقتها صغيرة في السن وعجبني فيه دمه الخفيف، والأقدار كان ليها دور بارتباطي بنور الشريف".

_ صديقه المقرب هو "زكريا" شقيق حسن يوسف.

_ من أبرز أعماله "لن أعيش في جلباب أبي"، "عائلة الحاج متولي"، "العار"، "جري الوحوش"، "ضربة شمس"

_ توفى في 11 أغسطس 2015 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 عاما.