"كل واحد له رزق".. رامي جمال يوجه نصيحة لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرص الفنان رامي جمال، على الحديث عن الحسد، موجها نصيحة لمتابعيه وجمهوره حول هذا الأمر.
وكتب "رامي" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "الحسد وإنت بتبص على غيرك وعلى اللي ربنا إداهوله، أوعى تستكتره عليه، أتمنى لنفسك كل الخير من غير ما تتمنى زواله من غيرك".
وأضاف: "كل واحد ليه رزق، وليك رزقك وأنت بتبص خليك عارف إنك مؤذي وممكن تقتل بعينيك، آه والله تقتل وأعرف إن قدام المميزات دي في عيوب وحاجات غالية اتاخدت وارضى وحياة النبي".
يذكر أن رامي جمال، شارك في ألبوم إليسا الجديد "صاحبة رأي "بكتابة أغنية "على حس حكايتنا".
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