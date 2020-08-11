كورونا ينال من «رامبو» العراق.. صور

رنا صلاح الدين - توفي البطل العراقي محمد الموسوي الشهير بـ"رامبو"، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لما أعلنه الاتحاد العراقي لبناء الأجسام.

محمد الموسوي

بيان الاتحاد العراقي لبناء الأجسام جاء فيه: نعلن وفاة أحد أبطال العراق بطلنا الدولي الكابتن محمد الموسوي، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا، نسأل المولى عز وجل أن يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.

محمد الموسوي

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وسائل إعلام عراقية أشارت إلى أن نجم منتخب كرة القدم العراقي السابق ناظم شاكر أصيب أيضا بفيروس كورونا.. وقالت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء إن "حالة شاكر مستقرة ولا تدعو للقلق".

محمد الموسوي

وخلال الأسابيع الماضية تم الإعلان عن وفاة العديد من الشخصيات العراقية الرياضية البارزة، أبرزهم الكابتن السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم أحمد راضي ومدرب منتخب الناشئين السابق علي هادي.

محمد الموسوي

محمد الموسوي