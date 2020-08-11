يسرا: قلبي موجوع على بلدي الثاني لبنان

متابعة بتجـــــــــــــرد: أعربت النجمة المصرية يسرا، عبر حسابها على تويتر، عن حزنها الشديد لما يمر به لبنان من أزمات متتالية، خصوصاً بعد مأساة تفجير مرفأ بيروت مؤخراً، والذي راح ضحيته عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وكتبت يسرا عبر تويتر تغريدة أرفقتها بمقطع فيديو يبرز جمال لبنان، قائلة: «مفيش حاجة ممكن توصف حجم الوجع اللي فقلبي على بلدي التاثي بيروت.. المشاهد اللي فالفيديو ده لمست قلبي.. بدعي ربنا أنه يحفظ ويحمي #لبنان ويداوي قلب شعبها، ويقف ضد أي هجوم بيحاول يهدم جمالها وجمال أهلها.. قلبي مع أهل #بيروت الجميلة.. ربنا ينصركم ويحميكم».

يذكر أن الفنانة المصرية يسرا عرض لها مؤخراً فيلم «صاحب المقام» على إحدى المنصات الإلكترونية العربية، وجسدت خلاله شخصية «روح» التي تفاعل معها الجمهور على نحو كبير، خاصة أن الأخيرة تجمع بين الضمير والطيبة.

وثمنت يسرا خطوة عرض الفيلم عبر إحدى المنصات الإلكترونية العربية، لإيمانها بأن المستقبل يكمن في هذه المنصات، كما توجهت بالشكر للمنتج أحمد السبكي على خطوته الرائدة بعرض الفيلم على المنصة كأول فيلم مصري يُعرض على منصة قبل عرضه بالسينمات.

ويشارك في بطولة الفيلم آسر ياسين، وأمينة خليل، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ريهام عبدالغفور، وإبراهيم نصر، وميدو عادل، وإنجي المقدم، ومحمود عبدالمغني، وفريدة سيف النصر، وسلوى محمد علي، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.