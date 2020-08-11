حارس الأميرة ديانا السابق يكشف مشادة حدثت بين وليام وهاري

متابعة بتجــــــــــــرد: في وثائقي عنوانه The Troubled Prince كشف الحارس الشخصي السابق للأميرة الراحلة ديانا بعض الحقائق عنها وعن ولديها الاميرين وليام وهاري.

واشار كين وارف في الفيلم الذي عرض في وقت سابق على شاشة القناة الخامسة في بريطانيا إلى حدث لافت قال إنه لم يتمكن يوماً من نسيانه، مضيفاً ان مشادة وقعت ذات يوم بين الأميرين وليام وهاري.

وأوضح: “كانت الاميرة ديانا تصطحب ولديها إلى هايغروف في غلاوسيستر شاير. وكانت تقود السيارة بنفسها فيما كنت أجلس إلى جانبها. وكان الأميران وليام وهاري يجلسان في المقعد الخلفي. وحينها وقعت المشادة وقال هاري لوليام: ذات يوم ستصبح ملكاً أما أنا فلا، لكن هذا لا يهمني، سأفعل ما أريد”.

وعن معنى هذه الجملة قال كين: “يمكن التفسير بطريقتين. فقد يعني هذا أن هاري يحسّ بالغيرة من وليام الذي قد يصبح ملكاً. كما قد يشير هذا إلى أنه يشعر بأنه أمام تحد كبير باعتباره شقيق الملك المقبل المختلف عن كل الأشقاء الكبار”. ولفت الحارس السابق إلى أن الشقيقين تمكنا بعد ذلك من الحفاظ على علاقات ودية وسليمة.