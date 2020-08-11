هيفاء وهبي تُغني لـ بيروت: “سكروا الشوارع”

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي فيديو صوتيًا عبر صفحتها الرسمية في موقع “فيسبوك” وهي تغني للسيدة فيروز.
وجاء هذا الفيديو تعبيرًا عن حزنها على بيروت بسبب الأوضاع التي تمر بها العاصمة بعد الإنفجار الذي هزّ في الرابع من آب المرفأ.
وغنت هيفاء وهبي أغنية “سكروا الشوارع” لفيروز وعلقت على الفيديو كاتبةً: “بيروت”.
جدير ذكره أن أضرار الإنفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت طالت عدد كبير من الناس ومن بينهم منزل هيفاء وهبي الواقع على الواجهة البحرية لمدينة بيروت.
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