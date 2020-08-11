إستمع إلى أغنية نبيل شعيل الجديدة “شنو صاير”

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح الفنان الكويتي نبيل شعيل أغنية جديدة بعنوان “شنو صاير” وذلك بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. الأغنية من كلمات مصطفى طالب مجباس، وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين ومكس وماستر م. جاسم محمد وتولى أحمد الصانع الإشراف على تنفيذها. جدير ذكره أن نبيل شعيل طرح منذ فترة ألبومه الجديد بعنوان “كبير الفن 2020″، من انتاج شركة “روتانا”، وحقق الألبوم نجاحاً ملحوظاً، وأصداء مميزة عند صدوره، إضافة إلى نسب استماع عالية من خلال الاقبال عليه عبر المتاجر الموسيقية.

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