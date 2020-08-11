تحديد موعد فيلم نجم بوليوود عامر خان.. ما علاقة توم هانكس؟

أعلن الناقد السينمائي الهندي "تاران أدارش" عبر تغريدة على حسابه الخاص بموقع تويتر، عن الموعد الجديد لطرح الفيلم الجديد المرتقب للنجم عامر خان Laal Singh Chaddha بصالات السينما.

وكان قد تأجل طرح الفيلم، الذي كان من المفترض طرحه في يوم 25 ديسمبر 2020 الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا، واستمرار غلق دور السينما.

ووفقا لموقع "إنديا توداي"، فإن "تاران" اعلن عبر تغريدته أن الموعد الجديد لطرح الفيلم سيكون بحلول فترة أعياد الكريسماس من عام 2021 المقبل.

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ويعتبر فيلم Laal Singh Chaddha هو الفيلم الذي أعلن النجم عامر خان أن قصته وأحداثه ستكون مستوحاة من أحداث وقصة فيلم "فورست جامب" للنجم الكبير توم هانكس.

وسيشارك في بطولته النجمة الهندية الكبيرة كارينا كابور، حيث تجسد دورا محوريا، ويخرجه "أدفايت شاندان".



