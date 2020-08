شيا لابوف يقترب من عالم مارفل عبر "الرجال- إكس"

استعادت شركة استديوهات "مارفل" ملكيتها لحقوق أفلام "الرجال– إكس"، بعد سنوات طويلة من استحواذ شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية "توينث سينشري فوكس".

وقالت صحيفة "ديلي ميل"، إن استديوهات "مارفل"، تضع نصب أعينها خطة جديدة كليا للمستقبل السينمائي لهذه الشخصيات، يشمل ضم مجموعة جديدة من النجوم، تجسد شخصيات "الرجال– إكس"، بشكل جديد، منهم من سبق له الظهور في الأفلام التي طرحت عن هذه الشخصيات بداية من عام 2000، ومنهم سيقدم للشاشة للمرة الأولى.





وأفادت الصحيفة البريطانية أن إعادة تقديم شخصيات من "الرجال– إكس" في أفلام جديدة، يشمل شخصية "Moon Knight"، حيث ترددت أنباء قوية عن ترشح النجم الشاب "شيا لابوف" لتجسيدها.

ووفقا لتقرير صادر عن الموقع المهتم بأخبار الأفلام المستوحاة من القصص المصورة، "We Got This Covered" أفاد بأن استديوهات "مارفل" تخطط لاستخدام وجوه جديدة بعالم أبطال "الرجال– إكس" ويشمل ذلك "شيا لابوف".

وكانت قد طرحت شخصية "Moon Knight" ضمن القصص المصورة التابعة لعالم مارفل في عام 1975، وهي من ابتكار "دوج مونيش"، و "دون بيرلين".