شكرا لقرائتكم خبر عن خطة حفلات حسن شاكوش فى تونس بشهر أغسطس الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى مطرب المهرجانات حسن شاكوش 6 حفلات غنائية خلال الشهر الحالي في تونس بداية من يوم 24 أغسطس ومن المقرر أن يقدم عدد كبير من أغانيه منها "100 حساب" الدويتو الأخير الذى جمعه بالمطرب أحمد سعد وحقق نسب مشاهدة عالية تخطت الـ 5 مليون وأغنية "بنت الجيران" وغيرها ، وتعاون مطرب المهرجانات حسن شاكوش مع النجم أحمد سعد في دويتو أغنية "100 حساب" مؤخرا، وهى من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وجاء توقف طرح الأغنية بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم طرح شاكوش أى أغانى جديدة إلا بعد حل أزمته مع النقابة.

وتقول كلمات الاغنية: "أنا وسط ناسى بيتعملى ميت حساب..والشهم ليه مكان وسطنا لو حتى غاب..إحنا الرجولة والأدب والإحترام..معمولنا فى الجدعنة مليون كتاب..مياكلش عيشنا وملحنا غير الأصيل..لو حد ضاقت يوم عليه على أخوه يميل..كلمتنا واحدة وعلى الحلال متربين..فى أى حتة معروفين من غير دليل".

ويستعد مطربا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش لطرح أحدث أغنياتهما "هنعمل لخبطيطا"، والتي سيتم طرحها عبر يوتيوب، يوم الخميس المقبل، ومن المتوقع أن تحصد الملايين من المشاهدات بعد النجاحات التى حققها الثنائى خلال الفترة الأخيرة، وبالتحديد من خلال أغنيتى "بنت الجيران"و"عود البطل".

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وطرح كل من حسن شاكوش وعمر كمال مؤخرا مهرجان جديد بعنوان "شوكلاتة سايحة جوة كيك"، على موقع "يوتيوب" وحقق الكليب بعد طرحه فى أقل من 24 ساعة مليون مشاهدة، وتعد هذه الأغنية التعاون الثانى بينهما بعد أغنيتهما "بنت الجيران"، والتى وصلت إلى 307 ملايين مشاهدة بعد خمسة أشهر من طرحها.