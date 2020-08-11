شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رغم تخليه عنها طويلا.. جيرارد بتلر بالكمامة ليلا ونهارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النجم جيرارد بتلر من الشخصيات التي كانت عدسات المصورين ترصد عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، فمنذ بداية الجائحة وهو غير ملتزم إلا نادرا، ومن بين المفارقات التي يقوم بها بتلر هو إرتداءه الكمامة نهارا و ليلا وهو الأمر الغريب عليه، رصدت عدسات المصورين بتلر وهو في ماليبو بكاليفورنيا، حيث كان ذاهبا لتناول الغذاء مع بعض الأصدقاء مرتديا الكمامة، فيما رصدته الكاميرات وهو ذاهب للعشاء مع أصدقائه ويحمل في يديه الكمامة وهي الصور التي نشرها موقع جاست جيرد، وذلك بعد انتقاد العديد من المواقع لعدم قيامه بالتباعد الإجتماعي في الكثير من الأحيان سواء علي الشواطئ أو في حفلات عشاء.

من جانب آخر يلعب النجم العالمي جيرارد بتلر دور عميل سرى فى فيلم الإثارة "قندهار" وهو الفيلم الذى يكتب السيناريو الخاص به ضابط المخابرات العسكرية السابق ميتشيل لافورتون، بناءً على تجاربه فى وكالة الاستخبارات الدفاعية فى أفغانستان.

الفيلم شارك فى سوق مهرجان كان السينمائى ويتولى إخراجه ريك رومان مخرج فيلم جيرارد الأخير Angel Has Fallen.

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شارك جيرارد فى بطولة "Angel Has Fallen" عدد من النجوم أبرزهم مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث و سابير ازولاى، والفيلم من إخراج ريك رومان والذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.