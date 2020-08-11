نجل أحمد شيبة يدخل المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

ظهر نجل الفنان أحمد شيبة، وهو يرقد على سرير بإحدى المستشفيات.

ونشر حساب نجل أحمد شيبة، عبر موقع إنستجرام، صورا له وهو يرقد على السرير، وكتب عليها: "الحمد لله، تمت على خير.. شكرا لدعواتكم".

يذكر أن أحمد شيبة يشارك في أحد أغاني فيلم "صابر وراضي"، بطولة أحمد آدم، رزان مغربي، محسن محيي الدين، ومن إخراج أكرم فريد ومن إنتاج أحمد السبكي.