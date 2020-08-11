شهيرة :"سأتقدم ببلاغ ضد مروجي شائعات وفاة محمود ياسين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة

نفت الفنانة شهيرة ما تردد من شائعات حول وفاة زوجها الفنان محمود ياسين.

وقالت "شهيرة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" : "هو بصحة جيدة وبخير وحالته مستقرة، مش فاهمة إيه اللي بيحصل، ده تهريج، وسأتقدم ببلاغ للنائب العام، لملاحقة من يقوم بنشر الشائعات، "قضاء الله لسه مجاش، عاوزين مننا إيه؟".

وتابعت: "لا أعلم سبب الحقد والغل لدى البعض من أجل التسارع على نشر الشائعات حول الفنانين ونشر أخبار وفاة الفنانين، مش لاقيين حد يردهم"، مؤكدة "هناك من ينشر الشائعات وناس كتير تواصلت معي لأن خبر وفاة محمود ياسين انتشر، وقلة الأدب وصلت للذروة إحنا بقينا ملطشة".

النجم محمود ياسين يعتبر من أهم نجوم السينما المصرية، ومن أهم أعماله "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "أفواه وأرانب"، "الخيط الرفيع"، "أنف و3 عيون"، "نحن لا نزرع الشوك"، "أغنية على الممر"، وغيرها.