"فرحي هيبقى إمتى".. أشهر 5 فيديوهات لليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ هاني صابر :

رحل اليوتيوبر مصطفى حفناوي، الإثنين، تاركا عدة فيديوهات ترصد مواقف عديدة من حياته وما كان يفعله، ما جعله من أشهر المدونين واليوتيوبرز.

ونرصد لكم أبرز الفيديوهات، في التقرير التالي :

الأغنية التي كانت تلازمه

ظهر في هذا الفيديو بصحبة صديقه وهو يغني أغنية "سيبونا في حالنا" لمطرب المهرجانات حمو بيكا، وكانت آخر أغنية متعلقة بذهنه، ونشر الفيديو عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "إيه دا ايه دا ايه دا دا.. حد يشيل الأغنية دي من دماغي".

فرح

يظهر هذا الفيديو، مدى انتظاره لحفل زفافه ويوم عرسه، حيث قال من خلال هذا الفيديو الذي انتشر عبر السوشيال ميديا : "وبعدين هفضل لإمتى بروح أفراح.. هروح فرحي إمتى .. إمبارح كنت في فرح، والنهاردة الصبح كنت في فرح، وبالليل رايح فرح .. فرحي إمتى هروحه".

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حبه لأصحابه

وعرف عنه بمدى علاقته القوية بأصدقاءه، وظهر في هذا الفيديو بصحبة عدد من الأصدقاء، وهم يمثلون أكثر من مشهد مختلف، ونشره عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "أنا بحب صحابي اللي بيطبلولي على كل حاجة".

غناءه مع صديقاته

كان حفناوي، حريصا على تقديم الأغاني مع صديقاته، وطرح دويتو يجمعه بهم في شكل أغنية ميكس، ونشر هذا الفيديو الذي يجمعه بصديقته وهما يغنيان، وعلق" يا كرش السنين"، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة اقتربت من المليون بعد طرحها في أواخر فبراير الماضي.

رسالته لأبناء جيله

ظهر في هذا الفيديو، وهو يوجه رسالة ونصيحة لأبناء جيله من الشباب، وقال بالفيديو : "بجد يا جماعة عايز أقولكم حاجة من قلبي بجد، الناس اللي يأسوا من كتر ما حاولوا، متضايقش، حاولوا مرة واتنين وتلاتة عشان بجد توصل للي انت عايزه، وتحقق أحلامك" .