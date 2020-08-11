شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ تودع "قوت القلوب" بعد أسبوع تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة سهر الصايغ تصوير مشاهدها الأخيرة فى مسلسل "قوت القلوب" مع الفنانة ماجدة زكى حيث انتهت من تصوير 80 % فى أحداث دورها ويتبقى لها أسبوع فقط وتودع العمل نهائياً وتنتظر عرض النصف الثانى من حلقاته بعدما عرض النصف الأول على قناة الحياة قبل شهر رمضان الماضى، مسلسل "قوت القلوب" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، من تأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبو عميرة وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجدة زكى، خالد زكى رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، إسلام جمال، محمد أنور، نورهان، كارولين عزمى، ديانا هشام، هيدى رفعت، فراس سعيد، سامى مغاورى، أحمد حلاوة.



سهر الصايغ

وفى سياق آخر تواصل سهر عروض مسرحية "المتفائل" على خشبة المسرح القومى بالعتبة، بعد انطلاق عروض الموسم الثانى يوم السبت الماضى الموافق الأول من أغسطس – ثانى أيام عيد الأضحى، وتشهد العروض حضور جماهيرى كبير تسببت فى رفع المسرح لافتة كامل العدد.

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عرض "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام امام.



سهر-الصايغ وسامح-حسين فى عرض المتفائل