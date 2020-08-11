سمية الخشاب تنشر صورًا من عطلتها الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة سمية الخشاب مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت "الخشاب" في الصور بإطلالة أنيقة، وهي تستمتع بعطلتها الصيفية، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. وكان آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب الدرامية مسلسل "الحلال" 2017، من تأليف سماح الحريري، وإخراج أحمد شفيق.

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