آمال ماهر عن مصطفى حفناوي: "سيرتك الطيبة ظاهرة في حزن الناس عليك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة آمال ماهر، على نعي وتقديم واجب العزاء في اليوتيوبر الراحل مصطفى الحفناوي.

وكتبت ماهر، عبر حسابها على تويتر: "‏من حبه ربه حبب فيه خلقه.. أنا لا أعرفك، ولكن سيرتك الطيبة ظاهرة في حزن الناس عليك.. الله يرحمك ‎مصطفى حفناوي.. اللهم أحسن خاتمتنا".

يذكر أن اليوتيوبر مصطفي حفناوي، وافته المنية، أمس الإثنين، بعد تعرضه لجلطة في المخ استلزمت نقله المستشفى بعد دخوله في غيبوبة.