آمال ماهر عن مصطفى حفناوي: "سيرتك الطيبة ظاهرة في حزن الناس عليك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
حرصت الفنانة آمال ماهر، على نعي وتقديم واجب العزاء في اليوتيوبر الراحل مصطفى الحفناوي.
وكتبت ماهر، عبر حسابها على تويتر: "من حبه ربه حبب فيه خلقه.. أنا لا أعرفك، ولكن سيرتك الطيبة ظاهرة في حزن الناس عليك.. الله يرحمك مصطفى حفناوي.. اللهم أحسن خاتمتنا".
يذكر أن اليوتيوبر مصطفي حفناوي، وافته المنية، أمس الإثنين، بعد تعرضه لجلطة في المخ استلزمت نقله المستشفى بعد دخوله في غيبوبة.
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