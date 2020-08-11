شكرا لقرائتكم خبر عن رابح صقر يتعاون مع الموزع أحمد العسال بأغنية وطنية ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب السعودي رابح صقر من تسجيل أغنية وطنية جديدة وهى من ألحان بندر سعد، وتوزيع الموسيقى أحمد العسال، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة علي يوتيوب والقنوات الفضائية العربية، حسبما أكد موزع الأغنية أحمد العسال لـ"الخليج 365"، من ناحية أخرى يضع رابح صقر اللمسات النهائية لألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال شهر أكتوبر المقبل ، والذى يضم 11 أغنية متنوعة ويقدمها بشكل جديد عليه عن ألبوماته السابقة، ومن المقرر أن رابح يقدم إعادة توزيع الأغنيتين الوطنيتين "أنت ملك، والنجم البعيد" بطريقة التخت الشرقي، في ألبومه الجديد.

كما أكد رابح صقر مؤخراً فى تصريحات صحفية أنه يسعى فى ألبومه الجديد، والذى وصفه بأنه سيكون "نقلة نوعية فى الموسيقى"، حيث كتب صقر عبر حسابه على "تويتر"، "الألبوم أن شاء الله يكون نقله نوعيه في الموسيقى لأنكم جمهوري عطوني شوية وقت لأرضي ذائقتكم".

ويٌعتبر الفنان رابح صقر أحد أشهر وأبرز مطربى المملكة والخليج والعالم العربى، ونجح خلال مسيرته الفنية الرائعة فى تحقيق شعبية كبيرة فى المملكة ودول الخليج، حتى لقب بموسيقار الخليج بسبب جمعه ما بين الغناء والتلحين وهو يتمتع بموهبة فذة وحسن مرهف وشغف كبير بالفن والغناء مما جعله نجماً ساطعاً واسماً كبيراً فى عالم الفن.