شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "توأم روحى" لـ حسن الرداد فى 19 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المنتج أحمد السبكى في تصريحات لـ ”الخليج 365” إنه قرر طرح فيلمه الجديد الذى يحمل إسم "توأم روحى" يوم 19 من الشهر الحالي والذى يحمل العديد من المفاجآت خاصة بعد طرح البرومو الخاص به والذى حاز على إعجاب الكثيرين حيث يحمل فكرة مختلفة على السينما المصرية، ويشارك في بطولته كل من الفنان حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن احمد، الفيلم يدور فى إطار رومانسى، ويقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الردّاد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من كتابة أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن، فى ثانى تجربة للمخرج والمؤلفة بعد فيلم "قصة حب" لهنا الزاهد وأحمد حاتم.

وكان آخر أفلام حسن الرداد "عقدة الخواجة" الذى تم عرضه فى موسم شم النسيم عام 2018 وشارك فى بطولته هنا الزاهد وماجد المصرى وبيومى فؤاد وحسن حسنى ومحمد لطفى وسامية الطرابلسى، من تأليف هشام ماجد وشيكو، وتدور أحداثه حول شاب فقير وطموح تجمعه قصة حب بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة.