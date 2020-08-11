"عقبال الباقيين وليسقط رئيس الجمهورية".. تعليقات نجوم لبنان على استقالة حسان دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم لبنان على التعليق على استقالة رئيس وزراء لبنان حسان دياب، الذي قدم استقالته اليوم الإثنين للرئيس اللبناني ميشال عون، بعد الانفجار الذي وقع على مدينة مرفأ ببيروت الثلاثاء الماضي. في هذا التقرير نعرض لكم تعليقات الفنانيين اللبنانيين: ديما صادق وكتبت المذيعة اللبنانية: "يس الانجاز استقالة الحكومة، الحكومة ورئيسها خيال صحرا، ليس الانجاز استقالة النواب، النواب ماريونات بأيدي الزعماء. يبدأ الانجاز من بعبدا: فليسقط رئيس الجمهورية لِيُرفع الغطاء الأساسي عن حزب الله فتنهار منظومة الفساد والإجرام بأكملها". نيشان Advertisements وكتب المذيع اللبناني نيشان، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "حسان دياب فل، فعلا واللي عاشوا في ظل فسادكم ماتوا، وأشلاء موتاهم بعدها تحت الأنقاض". نوال الزغبي وكتبت نوال الزغبي تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر"حسان دياب استقال، عقبال الباقيين". راغب علامة وكتب "علامة" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :" حكومة حسان دياب كان ينقصها القوة والحزم لهذا سقطت من لحظة قبول دياب بتعيينات المحاصصة لزعماء الطوائف". أضاف راغب :"لا حل في لبنان الا انتخابات نيابية مبكرة على قانون لبنان دائرة واحدة،وهذا ما لن يحصل بوجود زعامات طائفية لا وطنية!، الله بيعلم لوين رايح البلد!، اللهم نستودعك لبنان الجريح وشعبه".

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