هالة صدقي تحيي الذكرى السنوية للراحل نور الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة هالة صدقي، على إحياء الذكرى السنوية للفنان الراحل نور الشريف.

ونشرت صدقي، صورة تجمعها بالنجم نور الشريف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "الذكرى السنوية للأستاذ المبدع اللي اتعلمت منه كتير، الفنان اللي مش هيتعوض نور الشريف".

وتحل اليوم، الذكرى الخامسة على رحيل النجم الكبير نور الشريف، الذي وافته المنية يوم ١١ أغسطس ٢٠١٥.

ويعتبر النجم الراحل من علامات الفن المصري، وله عدد من الأعمال التي لا تنسى أبرزها "لن أعيش في جلباب أبي"، "عائلة الحاج متولي"، "الظالم والمظلوم"، "العار"، "جري الوحوش"، وغيرها.