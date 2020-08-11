هل تسببت قبلة كرم بورسين لهاندة إرتشل في انفصالها عن حبيبها؟.. صور

رنا صلاح الدين - منذ إعلان الفنانة التركية هاندة إرتشل انفصالها عن حبيبها السابقة، النجم مراد دالكيش، تصدرت أنباء حول أن تقارب الأولى من بطل مسلسلها الجديد، الفنان التركي كرم بورسين، وانسجامهما في كواليس التصوير كان سبب انفصال الثنائي، بالإضافة للقبلة المثيرة التي جمعت الثنائي في أحد مشاهد مسلسلهم «أطرق بابي».

كرم لم يمرر الشائعة مرور الكرام، وقرر توضيح الأمر بتصريحات قال فيها: «هذه إدعاءات سخيفة جدا ومن الخطأ حتى الحديث عنها، من الخطأ جدا الاعتقاد بأن مشهد التقبيل في المسلسل هو الذي تسبب في هذا»، وأضاف: «هذه المشاهد جزء من عملنا وبما أنها كتبت بالسيناريو، فنحن بحاجة إلى إضفاء الحيوية عليها والحصول على ما يريده المخرج، لا يوجد شيءٌ كهذا ويجب أن لا نخلط الأمور ببعضها».

الفنان الشاب دافع أيضاً عن دالكيش، نافياً أن تكون غيرته على هاندة منه سبب انفصاله عنها متابعاً: «مراد دالكيليتش فنان محترف ويعرف أن كل ما يجري في مشاهد المسلسل مجرد تمثيلٍ لا أكثر»، وكان لافتاً حرصه على نفي وجود أي قصة حب في حياته حالياً بقوله: «قلبي ملئ بحب العمل والعائلة».