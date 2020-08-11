أنطونيو بانديراس يعلن إصابته بفيروس كورونا

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رنا صلاح الدين - انطونيو بانديراس
أعلن النجم الإسبانى الشهير، والمخرج والمنتج أنطونيو بانديراس عن إصابته بفيروس كورونا، وقال: أنا بحالة جيدة نسبيا ولكننى متعب قليلا عن المعتاد، ولكنى سأضطر للاحتفال بعيد ميلادى ال60 فى المنزل، لأننى فى الحجر الصحى".
وجاء ذلك بحسب جريدة "كوبى" الإسبانية، حيث يوافق يوم 10 أغسطس عيد ميلاد بانديراس، أو خوسيه أنطونيو دومينجيز بانديراس، الستين، والذى ولد فى عام 1960.
بانديراس - الذى رشح أخيرا للفوز بجائزة الأوسكار لعام 2020 عن فيلم "Pain and Glory" - ولد فى إسبانيا وبدأ تمثيل فى عامه التاسع عشر، وحظى بشهرة كبيرة فى هوليود ثم على العالم، بعدما قدم عددا كبيرا من الأفلام، التى نستعرض فى التقرير أبرزها.
انطونيو بانديراس
وقدم بانديراس أول فيلم له منذ أكثر من ثلاثة عقود فى عام 1982 "متاهة العاطفة" ثم "ماتادور" 1986، و"نساء على وشك الانهيار العصبى" 1988، و"الجلد الذى أعيش فيه" 2011 و"أنا متحمس جدا" 2013.
ورغم ترشحه للأوسكار هذا العام، لكنه فى مهرجان كان السينمائى فاز بجائزة أفضل ممثل، ونافس بعد ذلك على الفوز بجولدن جلوب، كما تمكن من اكتساب جوائز النقاد، وفاز بجوائز فى نيويورك ولوس أنجلوس والجمعية الوطنية لنقاد السينما.
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