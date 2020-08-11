جينيفر لوبيز تظهر فى إطلالة رياضية بألوان قوس قزح

رنا صلاح الدين - جينيفر لوبيز

يبدو أن النجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لوبيز، قد أعتادت على خطف الأنظار أينما تواجدت بفضل، وجاء ذلك بفضل إطلالتها التي تتميز بها من حين لآخر، وهو الأمر الذى اتضح مع ظهورها الأخير حيث نشر موقع الديلي ميل تقريراً مطولاً رصد خلاله لوبيز اثناء خروجها في شوارع نيويورك، حيث ظهرت باطلالة رياضية بواسطة "ترنج" به ألوان زاهية للغاية ممثلة في الأصفر والأخضر وغيرها من الوان قوس قزح الشهيرة، كما ظهر ذلك خلال الصور.

جينيفر لوبيز

وعلى جانب أخر، كان الطاهي الخاص بجينيفر لوبيز، قد تحدث مؤخراً وفقا لموقع Us Weekly و تطرق إلى العديد من الأمور التي تتبعها جينيفر لوبيز في نظامها الغذائي، حيث بدأ كلفن فرنانديز طاهي جينيفر لوبيز وخطيبها أليكس رودريجيز ، بالأمور التي لا تفضلها لوبيز حين قال: سمك السلمون من الأمور التي لا تحبها، أيضاً لا تفضل الفاكهة وبالتالي وجودها في الثلاجة بسبب أطفالها فقط.

بينما الأكلات التي تفضلها فالبيض يعد أولوية لها، بالإضافة إلى السبانخ والخيار والكرفس وكل الأمور التي تنتمي لعائلة الخضراوات حيث تفضلها إلى حد كبير، وكثيراً ما تشرب عصائر من الخضراوات، كما أكد أنها لا تأكل الأرز وتفرض نظاما صارما تجاه السكريات بصفة عامة، في حين تفضل تناول الدجاج والسلطة.