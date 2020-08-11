شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يعتذر لـ هانى شاكر نيابة عن أحمد فلوكس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية باعتذار رسمى للفنان الكبير هانى شاكر نقيب الموسيقيين بعد الانتقاد الحاد الذى وجهه أحمد فلوكس لهانى شاكر بعد وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوى.

وخاطب أشرف زكى نظيره هانى شاكر بأن يقبل اعتذار فلوكس خاصة أن نقيب الموسيقيين رفض اعتذار فلوكس على الملأ بعد أن بث فيديو مباشر على صفحته على فيس بوك يعتذر فيه للفنان هانى شاكر .

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كان أحمد فلوكس قد تعرض إلى انتقادات لاذعة وهجوم حاد على السوشيال ميديا، بعدما بث مقطع فيديو له وهو منفعل هاجم فيه نقيب الموسيقيين هانى شاكر، لعدم اهتمامه باليوتيوبر مصطفى حفناوى الذى رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض، حيث قال فلوكس فى مقطع الفيديو بثه على "فيس بوك": "أبويا علمنى إن مغلطش فى حد كبير لكن أنا معرفش مصطفى حفناوى وأنا فى بلد تانية ومتابعه من 8 أيام ومحدش زاره غير تامر حسني، لأن تامر راجل وبقاله 7 أيام بيناشد حد أنه يتعالج".

وأضاف فلوكس: "دلوقتى كله بيقول الله يرحمه.. كله بمن فيهم الأستاذ الفاضل الكبير هانى شاكر اللى قال أنا معرفوش بس قلبى وجعني"، مستطردًا: "طب قلبك موجعكش وهو مش لاقى مستشفى تستقبله وهو عنده جلطة فى مخه".

وانهالت التعليقات الهجومية على أحمد فلوكس على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حيث اتهمه الجمهور بأنه يتاجر أيضا فى وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي.