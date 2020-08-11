شكرا لقرائتكم خبر عن أمل حجازى تعلق عن الطائفية داخل لبنان: "جهل يتصدر وأعتذر للشرفاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت المطربة اللبنانية أمل حجازى، عن حزنها عن حالة الطائفية التي يعيشها الشعب اللبناني وكتبت عبر حسابها بموقع تويتر:" أنا بحياتي ما شفت ولا هشوف شعب طائفي متل اكترية الشعب اللبناني ولك انتو حرام يكون عندكن بلد متل لبنان مزرعة وكتيرة عليكن".

وأضافت:"وطالما انتو هيك الذل رح يضل آكلكن الشعب هو الفاسد قبل الحكومة عندكن كمية جهل وطائفية بتتصدر !!بعتذر من الشرفاء...".



أمل حجازى عبر تويتر

وردت أمل حجازى على إحدى المتابعين، قائلة:" يا صديقتي مريم وقريبتي توقعت أي رد منك إلا ما قرأته، هل شهادة الحق في ما أقول عن معظم الشعب يستحق منك كل هذا التعنيف وكأني من أفلست شعبا وفجرته، آسفة لك إن كنت أزعجتك لأنك صاحبة نقاء سريرة وأعرف انك لا تقصدين ما كتبته حرفيا تصبحين على شعب شريف ووطن حر".

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يشار إلى أن حسان دياب، رئيس الحكومة اللبنانية، أعلن استقالة حكومته رسميا، قائلا إن منظومة الفساد فى البلاد أكبر من الدولة، وقد ظهر ذلك فى انفجار مرفأ بيروت، مشيرًا إلى أن لبنان يعيش مصيبة كبرى وكان على القوى السياسية أن تتجاوز هذه المصيبة وتصمت احتراما للشهداء والضحايا، ومساعدة المواطنين والوقوف معهم ومحاولة تأمين سكن لهم ومساعدة من فقدوا أرزاقهم.