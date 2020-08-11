شكرا لقرائتكم خبر عن هاملت وصلاة الملائكة على المسرح القومى قريبا ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المسرح القومى برئاسة الفنان إيهاب فهمى لإنتاج عرضين مسرحين، الأول مسرحية هاملت من تأليف وليم ‏شيكسبير إخراج الفنان القدير عصام السيد ، يصاحب العرض ورشة تدريبية يستضاف فيها عدد من طلاب أقسام المسرح ‏واللغة الإنجليزية والفنانين الشباب بداية من إعداد النص حتى افتتاح العرض. والمسرحية الثانية هى مسرحية صلاة ‏الملائكة تأليف توفيق الحكيم وإخراج سامح بسيونى .

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كان المسرح القومى قد أعاد عرض مسرحية المتفائل للنجم سامح حسين ويشارك فى بطولة المسرحية كل من يوسف ‏إسماعيل والقديره سوسن ربيع ونجوم فرقه المسرح القومى وديكور حازم شبل واستعراضات ضياء وإخراج اسلام إمام، ‏وأعرب الفنان إيهاب فهمى مدير المسرح القومى عن سعادته بنجاح عرض المسرحية التى يتم عرضها للعام الثانى على ‏التوالى وأنها حققت أعلى الإيرادت فى ظل ظروف جائحة كورونا.‏