شكرا لقرائتكم خبر عن هاملت وصلاة الملائكة على المسرح القومى قريبا والان مع تفاصيل الخبر
كان المسرح القومى قد أعاد عرض مسرحية المتفائل للنجم سامح حسين ويشارك فى بطولة المسرحية كل من يوسف إسماعيل والقديره سوسن ربيع ونجوم فرقه المسرح القومى وديكور حازم شبل واستعراضات ضياء وإخراج اسلام إمام، وأعرب الفنان إيهاب فهمى مدير المسرح القومى عن سعادته بنجاح عرض المسرحية التى يتم عرضها للعام الثانى على التوالى وأنها حققت أعلى الإيرادت فى ظل ظروف جائحة كورونا.
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