شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام مصرية تشارك فى مهرجان عمّان السينمائى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان عمّان السينمائي الدولي - أوّل فيلم عن برنامج أفلام دورته الافتتاحية والتي يشارك بها 3 أفلام مصرية و إليكم القائمة الكاملة، الأفلام الروائية الطويلة المرشحة لجائزة السوسنة السوداء، تضم أفلام "1982 " إخراج وليد مؤنس (لبنان) و"بيك نعيش" إخراج مهدي برصاوي (تونس) و"أبو ليلى" إخراج أمين سيدي بومدين (الجزائر) و"بين الجنة والأرض" إخراج نجوى نجار (فلسطين، الأردن) و"شارع حيفا" إخراج مهند حيال (العراق) و"آخر زيارة" إخراج عبدالمحسن الضبعان (المملكة العربية السعودية) و"سيّد المجهول" إخراج علاء الدين الجيم (المغرب).

كما يضم أيضا "نساء الجناح ج" إخراج محمد نظيف (المغرب) و"ستموت في العشرين" إخراج أمجد أبو العلا (السودان)، أما الأفلام الوثائقية العربية الطويلة مرشحة لجائزة السوسنة السوداء فهي كالتالي..

"كوميدي في مأساة سورية" إخراج رامي فرح (قطر، لبنان) و"بيروت المحطة الأخيرة" إخراج إيلي كمال (لبنان) و"فتح الله تي في، 10 سنوات وَثورة لاحقاً" إخراج وداد زغلامي (تونس) و"إبراهيم إلى أجل غير مسمى" إخراج لينا العابد (لبنان، فلسطين).

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كما تضم القائمة أفلام "في المنصورة، تفرقنا " إخراج دوروثي ميريام كيلو (الجزائر) و"نحن في سجونهم" إخراج عز العرب العلوي (المغرب) و "مجانين حلب" إخراج لينا سنجاب (سوريا) و"نوم الديك في الحبل" إخراج سيف عبد الله (مصر) و"الشغلة" إخراج رامز يوسف (مصر).

فيما تضم قائمة الأفلام العربية القصيرة، فيلم "آدم" إخراج محمد المرادي (سوريا) و"الخروج" إخراج ياسين الإدريسي (المغرب) و"هدى" إخراج مي الغوطي (الأردن) و"رام" إخراج سعيد عامر (عُمان) و"وحيد القرن" إخراج ياسمينة الخطيب (لبنان) و"جلدة" إخراج هادي شتات (الأردن) و"عودة الروح" إخراج مهند الطيب (العراق) و"أحن إليك، أحن إلي" إخراج فارس رجوب (الأردن) و"الفخ" إخراج ندى الرياض (مصر).