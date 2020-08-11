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أشرف زكى يستجيب للمخرج محمد عبد العزيز ويقاضى مروجى الإشاعات أمام النائب العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم نقيب الممثلين أشرف زكى ببلاغ إلى النائب العام ضد مروجى إشاعات الفنانين، فى ‏استجابة سريعة منه للمخرج محمد عبد العزيز، الذى خاطب النقيب فى رسالة له عبر حسابه على ‏فيس بوك، إذ قال: "الأخ الدكتور أشرف زكى.. أرجو من سيادتكم بصفتكم نقيبًا للمهن التمثيلية ‏بسرعة التقدم ببلاغ لسيادة النائب العام للتحقيق مع مروجى إشاعات وفاة الفنانين وآخرهم الفنان ‏الكبير محمود ياسين.. الأمر زاد عن حده".‏

 

وأضاف عبد العزيز: "ألم يحن الوقت ياسيادة النائب العام لبدء الملاحقات والتحقيقات مع مجرمى ‏الإنترنت ومطلقى الإشاعات حول وفاة الفنانين وكأنهم يستعجلون قضاء الله !! ماذا تريدون مننا ‏‏.. كيف امتلأت قلوبكم بهذا الكم من الغل والحقد والكراهية.. هذا منهج منظم كل يوم دون رادع ‏أو حساب من القانون .. هل أصبحنا خلاص سداح مداح ولا نجد من يحمينا.. آخرهم الإشاعة ‏السخيفة الحقيرة حول الفنان الكبير محمود ياسين.. قلة الأدب وصلت لذروتها".‏

 

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وعلى الفور تحرك الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وتقدم ببلغ للنائب العام، وأبدت النيابة ‏العامة فى رسالة إلى زكى حرصها دائما على التصدى للشائعات سواء على الفنانين أو غيرهم".‏

 

 

 

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