شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يستجيب للمخرج محمد عبد العزيز ويقاضى مروجى الإشاعات أمام النائب العام والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف عبد العزيز: "ألم يحن الوقت ياسيادة النائب العام لبدء الملاحقات والتحقيقات مع مجرمى الإنترنت ومطلقى الإشاعات حول وفاة الفنانين وكأنهم يستعجلون قضاء الله !! ماذا تريدون مننا .. كيف امتلأت قلوبكم بهذا الكم من الغل والحقد والكراهية.. هذا منهج منظم كل يوم دون رادع أو حساب من القانون .. هل أصبحنا خلاص سداح مداح ولا نجد من يحمينا.. آخرهم الإشاعة السخيفة الحقيرة حول الفنان الكبير محمود ياسين.. قلة الأدب وصلت لذروتها".
وعلى الفور تحرك الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وتقدم ببلغ للنائب العام، وأبدت النيابة العامة فى رسالة إلى زكى حرصها دائما على التصدى للشائعات سواء على الفنانين أو غيرهم".
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