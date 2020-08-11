شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير: الموت بيشغلنى دايما وبقول ولادى هيعملوا إيه من بعدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم شريف منير، انا انسان مش مادى يعنى مش هشتغل عشان خاطر الفلوس، والدليل على كلامى انى قعدت 3 أو 4 سنوات لم أدخل أي أعمال فنية وكان بيجيلى شغل وبرفضه، فموضوع انى مادى ده مش موجود عندى خالص

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وأضاف خلال لقائه في برنامج "its show time" تقديم الإعلامية مها الصغير، المذاع على قناة cbc، اللى بيشغلنى دايما أكون مأمن بيتى وحياتى، لأن مثلا في اخر سنين ليا أصحاب كتير ماتوا، فدايما بيشغلنى موضوع الموت وأقول لما أموت ولادى هيعملوا ايه من بعدى، لإنى مش عاوزهم يحتاجوا لحد أو يتعبوا من بعدى.

وتابع، بدأت أفكر في الموضوع ده بعد ما كبرت شوية، وكمان انا مش عاوز ولادى يكونوا بعاد عن بعض وبحبهم جدا يكونوا مرتبطين اوى ببعض، والاخوات اللى بيبعدوا عن بعض بيخسروا كتير اوى فانا بخاف من الحتة دى وعاوزهم دايما مرتبطين ببعض حتى لو مش أشقاء.