شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد تهامى يخوض مباراة "بينج بونج" أمام العميد حسام حسن.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الفنان أحمد تهامي مباراة "بينج بونج" أمام العميد حسام حسن، نجم الكرة المصرية، حيث شارك تهامي متابعيه وجمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مقطع فيديو ظهر فيه وهو يلعب مباراة بينج بونج مع حسام حسن، معلقا :"مع أخويا الكبير نجم منتخب مصر كابتن/ حسام حسن.. العميد".

ويأتي ذلك تزامنا مع احتفال حسام حسن وشقيقه إبراهيم بعيد ميلادهما، الإثنين، حيث احتفل أشهر توأم بالكرة العربية والأفريقية، بعيد ميلادهما الـ"54" حيث ولد أشهر توأم فى تاريخ الكرة المصرية فى العاشر من أغسطس لعام 1966 بحلوان، انضم التوأم إلى ناشئى الأهلى عام 1979 تحت قيادة الدكتور عمرو أبو المجد، وتم تصعيدهما فى نهاية موسم 1984-1985، للفريق الأول تحت قيادة محمود السايس، وشارك إبراهيم حسن فى مباراة الإسماعيلى بالإسماعيلية فى 5 مايو 1985، ثم شارك حسام فى المباراتين التاليتين أمام الترسانة فى 14 مايو 1985، ثم الزمالك 26 مايو.



أحمد تهامي يخوض مباراة بينج بونج أمام العميد حسام حسن (1)

وسجل حسام حسن اسمه فى سجلات البطولة بتسجيله سوبر هاتريك فى شباك سلتيك الأسكتلندى، ثم عادا مجددا للأهلى لمدة ثمانى سنوات، تخللها إعارة لحسام حسن للعين الإماراتى شتاء 2000.

Advertisements

وحقق حسام حسن مع الأهلى 23 بطولة مقابل 19 لإبراهيم حسن الذى لم يشارك موسمى 1985/1986، 1986/1987، حيث جاءت مشاركته مع تولى أنور سلامة تدريب الفريق مع الإنجليزى جيف باتلر.



أحمد تهامي يخوض مباراة بينج بونج أمام العميد حسام حسن (2)

وشارك حسام حسن فى 300 مباراة، سجل خلالها 142 هدفا ليصبح ثانى هدافى الأهلى فى تاريخه، بينما خاض إبراهيم حسن 292 مباراة سجل خلالها 33 هدفا، كما لعب حسام حسن كمحترف أكثر من 40 مباراة سجل خلالها 16هدفا.