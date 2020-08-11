شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: مفيش حاجة توصف حجم الوجع اللى فى قلبى على بلدى التانى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة يسرا عن حزنها الشديد لما يمر به المشهد اللبناني من أزمات سياسية وتفجير مرفأ بيروت الذي راح ضحيته عشرات القتلى ومئات الجرحى. ونشر يسرا فيديو عن جمال مدينة بيروت عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة: "مفيش حاجة ممكن توصف حجم الوجع اللى فى قلبى على بلدى التانى بيروت.. المشاهد اللى فى الفيديو ده لمست قلبى.. بدعي ربنا إنه يحفظ ويحمي لبنان ويداوي قلب شعبها، ويقف ضد أي هجوم بيحاول يهدم جمالها وجمال أهلها.. قلبي مع أهل بيروت الجميلة.. ربنا ينصركم ويحميكم".

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يشار إلى أن حسان دياب، رئيس الحكومة اللبنانية، أعلن استقالة حكومته رسميا، قائلا إن منظومة الفساد فى البلاد أكبر من الدولة، وقد ظهر ذلك فى انفجار مرفأ بيروت، مشيرًا إلى أن لبنان يعيش مصيبة كبرى وكان على القوى السياسية أن تتجاوز هذه المصيبة وتصمت احتراما للشهداء والضحايا، ومساعدة المواطنين والوقوف معهم ومحاولة تأمين سكن لهم ومساعدة من فقدوا أرزاقهم.

يشار إلى الفنانة يسرا شاركت في بطولة فيلم "صاحب المقام" مع آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وانجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وتعود يسرا بالفيلم الى السينما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمها فيلم "جيم أوفر" بمشاركة مى عز الدين وتم عرضه عام 2012.

ويعد فيلم "صاحب المقام" هو عودة يسرا للسينما بعد عرض فيلم "جيم أوفر" مع مى عز الدين الذى عرض منذ 7 سنوات فى السينمات، كما اعتذرت عن مشاركتها فى فيلم "أهل العيب" للمؤلف تامر حبيب والنجمة منة شلبى، وذلك بعد عدة تعديلات فى السيناريو، وتم تأجيل الفيلم بسبب العديد من الاعتذارات التى تعرض لها.