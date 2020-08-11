شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير: رفضت دور مع عادل إمام فى فيلم "المولد" لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان شريف منير، أنا لا أخشى المنافسة أمام أى نجم أو فنان لأنى لا أخاف من أي شخص، ودائما أعمل الفيلم اللى مؤمن بيه والدور اللى أنا اخترته بعناية شديدة".

وأضاف خلال لقائه في برنامج “its show time” تقديم الإعلامية مها الصغيرة، بأنه لا يخشى المنافسة أمام أي نجم ولا يشغله المنافسين أمام، لأنى أحب المهنة والشخصية التي أؤديها، فعلى سبيل المثال، أنا كان عندى فرصة أمثل مع عادل إمام في دور في فيلم "المولد" ولعبه أحمد سلامة.

وتابع، لما اتعرض عليا الدور في فيلم "المولد" للأستاذ عادل إمام وشوفته رفضت الدور، وكنت وقتها ولا حاجة ولما سالونى إزاى ، فقلتلهم انى عاوز استمتع بالوقوف أمامه لأنه شخص قوى، وفضلت مستنى وصابر السنين دى كلها لغاية لما جاتلى الفرصة الحقيقة في فيلم عريس من جهة أمنية أمام الزعيم عادل إمام ، ومكنتش خايف منه بس كنت سعيد انى بمثل قصاده.