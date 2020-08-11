شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل نيكول كيدمان The Undoing يوم 25 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة HBO عن الموعد الجديد لعرض مسلسلها، The Undoing، وذلك بعدما تأجل لأجلا غير مسمى، بسبب فيروس كورونا، حيث قررت الشكة عرضه في 25 أكتوبر المقبل، المسلسل الجديد من بطولة الممثلة العالمية نيكول كيدمان، والممثل العالمى هيو جرانت، جنبا إلى ايدان الكسندر، إسماعيل كروز كوردوفا، ماتيلدا دي أنجيليس، مايكل ديفين، نوما دومزويني، نوح جوبي، ليلي رابي، إدجار راميريز، دونالد ساذرلاند، فالا تشن.
وتدور أحداث المسلسل الدرامى حول جريس ساشز "نيكول كيدمان"، التى تعيش الحياة بمفردها كما أردتها لنفسها، وهى طبيبة ناجحة، لديها زوج مخلص وابن صغير يذهب إلى مدرسة خاصة فى مدينة نيويورك، ولكن بين ليلة وضحاها تفتح فجوة فى حياتها، مع موت عنيف، وزوج مفقود، وغيرها من الأحداث الرهيبة ومن هنا تبدأ جريس رحلتها.
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