شكرا لقرائتكم خبر عن " أنا العريس" يواصل عروضه على قاعة صلاح جاهين بالبالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل المسرحية الاستعراضية " أنا العريس" التى يقدمها البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى، عروضها يوميا ٨ م عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع، على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون بالعجوزة .

العرض من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية، وتدور أحداثه فى قالب كوميدى، حول الحث على الانتماء، وأهمية تماسك ووحدة أفراد المجتمع للحفاظ على أمن وسلامة الوطن، ومكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله.

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"أنا العريس" البطولة للفنانين "شيكو، عايدة غنيم، آمال رمزى، سيد عبد الرحمن، سحر عبد الله، ممدوح درويش، فتحى سعد، همام عبد المطلب، جمال حجازي، وفاء سليمان، منى سعد، ابراهيم غنام، محمود سفروت، ايمان مصطفي، ثناء عوض، علاء طلعت، هانى فرج، احمد طاحون" .

استعراضات وفيق كمال، ألحان وتوزيع يحيى غانم، أغانى سامح سليم، إضاءة شريف البرعي، صوت هانى سيد ومعتز مبروك، مخرج منفذ "طارق حسن، محمد رجب، أحمد مالك"، مساعد مخرج سعاد الجوكر، ديكور محمد خبازة، تأليف د. أمين يوسف، إخراج صلاح لبيب .