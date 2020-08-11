‏"ما أشقاه" دويتو يجمع الأردنية مكادى نحاس مع السعودى عماد ‏محمد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت الفنانة الأردنية مكادى نحاس جمهورها العربى بإطلاقها أول دويتو غنائى فى مشوارها عبر أغنية "ما أشقاه"، التى جمعتها مع الفنان السعودى عماد محمد.
الدويتو قصيدة باللغة العربية الفصحى، كتبها محمد إبراهيم يعقوب، ولحنها محمد عبد الباقى ووزعها عارف جمن.
ويعد العمل أول ديو غنائى رسمى لمكادى نحاس رغم مشوارها الفنى الطويل الممتد لأكثر من 20 سنة، كما تعيد الأغنية عماد محمد إلى الساحة الغنائية بشكل جديد بعد غياب قرابة السنة منذ آخر أغنياته "منتى برخيصة".
عماد محمد مطرب ونجم سعودى صاعد بدأ رحلته الغنائية منذ 16 سنة، وكانت أول أغنية له "بعض الأيام"، التى تعاون فيها مع الملحن صلاح الهملان، الذى لحن للنجوم العرب أمثال راشد الماجد وعبد المجيد عبد الله، كما عرف عماد بأغنيات "ما عندك مشكلة" و "الليل"، بينما تمتد رحلة مكادى نحاس الفنية لأكثر من 20 سنة، نتاجها خمسة ألبومات، أولها "كان ياما كان" الذى خاضت خلاله مغامرة التغنى باللهجة العراقية فى مطلع الألفينات، وأتبعته بألبوم "خلخال غاصت به فى عوالم موسيقى بلاد الشام من لبنان والأردن وسوريا وجسدت فيه رؤية مشروعها الموسيقى كملحنة وكاتبة أغاني، ومن بعدها غنت للأطفال ألبومها الثالث "جوا الأحلام"، ومن ثم اختتمت مشوار ألبوماتها مع "نور" منذ 6 سنوات.
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