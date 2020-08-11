شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"ما أشقاه" دويتو يجمع الأردنية مكادى نحاس مع السعودى عماد ‏محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت الفنانة الأردنية مكادى نحاس جمهورها العربى بإطلاقها أول ‏دويتو غنائى فى مشوارها عبر أغنية "ما أشقاه"، التى جمعتها مع ‏الفنان السعودى عماد محمد. ‏

الدويتو قصيدة باللغة العربية الفصحى، كتبها محمد إبراهيم يعقوب، ‏ولحنها محمد عبد الباقى ووزعها عارف جمن.‏

ويعد العمل أول ديو غنائى رسمى لمكادى نحاس رغم مشوارها ‏الفنى الطويل الممتد لأكثر من 20 سنة، كما تعيد الأغنية عماد ‏محمد إلى الساحة الغنائية بشكل جديد بعد غياب قرابة السنة منذ ‏آخر أغنياته "منتى برخيصة".‏

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عماد محمد مطرب ونجم سعودى صاعد بدأ رحلته الغنائية منذ 16 ‏سنة، وكانت أول أغنية له "بعض الأيام"، التى تعاون فيها مع ‏الملحن صلاح الهملان، الذى لحن للنجوم العرب أمثال راشد ‏الماجد وعبد المجيد عبد الله، كما عرف عماد بأغنيات "ما عندك ‏مشكلة" و "الليل"، بينما تمتد رحلة مكادى نحاس الفنية لأكثر من ‏‏20 سنة، نتاجها خمسة ألبومات، أولها "كان ياما كان" الذى ‏خاضت خلاله مغامرة التغنى باللهجة العراقية فى مطلع الألفينات، ‏وأتبعته بألبوم "خلخال غاصت به فى عوالم موسيقى بلاد الشام من ‏لبنان والأردن وسوريا وجسدت فيه رؤية مشروعها الموسيقى كملحنة ‏وكاتبة أغاني، ومن بعدها غنت للأطفال ألبومها الثالث "جوا ‏الأحلام"، ومن ثم اختتمت مشوار ألبوماتها مع "نور" منذ 6 سنوات.‏