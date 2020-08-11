شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار: بتشتم على السوشيال ميديا ومخرج "ليالنيا 80" هو بطل المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اياد نصار خلال استضافته ببرنامج " مساء DMC" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى،أن مسلسل "ليالينا 80"، له عدة أجزاء، مشيراً إلى أن المسلسل يتناول عدة فترات بداية من الثمنيانات والطبقات الوسطى، وصولا إلى الالفينات، موضحاً أن تلك الفترات اصابها الخلل، والعمل مضمونه يتساءل أن تلك الطبقات أصابها خلل ما .

وأشار نصار، أن المسلسل نال إعجاب الجمهور، علماً بأنه لم يكون منافساً بين المسلسلات التي كانت تعرَ، موضحاً أن شركة سينرجى انتجت العمل بشكل مبهر، ورصدت ميزانية ضخمة، وبدا ذلك واضحاً في الملابس والديكورات والاغانى وخلافه، وأن البطل الحقيقى في العمل كان المخرج أحمد صالح .

وتابع نصار: أن السوشيال ميديا كثرتها تكون مخيفة، وتقليلها يكون مزعجاً، ولذلك يجب أن يكون الشخص متوازناً في الشويال ميديا، خاصة أن يتلقى الشتائم على صفحات التواصل الاجتماعى على فترات ، لافتاً إلى أنه عندما كتب عن موضوع التحرش من خلال صفحته الشخصية، جاء من منطلق أنه "اب" انا لدى ابنة ذات 15 عاماً، ولذلك كنت أطرح وجهة نظرى بأن المتحرش يتعدى على أحلام البنات والأهالى، وكل شخص لديه حلم أن يمشى أمن في بلده .

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يشار إلى أن اياد نصار، أوشك على الانتهاء من تصوير فيلم "موسى" وتدور أحداثه في إطار خيالى، حيث يتم اختراع أول روبوت فى الشرق الأوسط، وخلال الأحداث يمر الأبطال بظروف وأمور تنقلب ضدهم ويشارك في بطولته كل من الفنان إياد نصار وأحمد مالك وأحمد حاتم وكاظم نبيل وعمر الشناوى، ويتبقى لفريق العمل أيام قيلية وينتهوا من التصوير ويدخل الفيلم مراحل المونتاج.

فيلم موسى من إنتاج ثلاثة من أكبر شركات الإنتاج السينمائى فى مصر والعالم ‏العربى وهم سينرجى فليمز ونيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.‏