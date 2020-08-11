شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار: كنت أحلم بتقديم شخصية بليغ حمدى ولكن صبرى فواز شكله لايق عنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اياد نصار خلال استضافته ببرنامج " مساء DMC" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، أن لديه حلم بتقديم شخصية الفنان الكبير بليغ حمدى" في الدراما التليفزيونية، مشيراً إلى أنه يحب تلك الشخصية للغاية، ويعرف عنها بعض من خلال الكتب والأصدقاء وأغانيه بوجه عام.

وأوضح نصار، إلى أنه شاهد منذ فترة صورة للفنان صبرى فواز، وهو يحمل عود ومكياج يشبه بليغ حمدى، ومن هنا بدأت فكرة تقديمى لشخصية بليغ حمدى تتلاشى من مخيلتى، خاصة أن الفنان صبرى فواز "لايق" بشكل كبير جدا .

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يشار إلى أن اياد نصار، أوشك على الانتهاء من تصوير فيلم "موسى" وتدور أحداثه في إطار خيالى، حيث يتم اختراع أول روبوت فى الشرق الأوسط، وخلال الأحداث يمر الأبطال بظروف وأمور تنقلب ضدهم ويشارك في بطولته كل من الفنان إياد نصار وأحمد مالك وأحمد حاتم وكاظم نبيل وعمر الشناوى، ويتبقى لفريق العمل أيام قيلية وينتهوا من التصوير ويدخل الفيلم مراحل المونتاج.

فيلم موسى من إنتاج ثلاثة من أكبر شركات الإنتاج السينمائى فى مصر والعالم ‏العربى وهم سينرجى فليمز ونيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.‏