"بتاخدوا لقطة على واحد ميت".. أحمد فلوكس يهاجم هاني شاكر بسبب مصطفى حفناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هاجم الفنان أحمد فلوكس، عدد من الفنانيين، ومن بينهم نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، بعد نعيهم لليوتيوبر مصطفى حفناوي، الذي توفي اليوم.

ونشر موقع "عرب وود" مقطع فيديو للفنان أحمد فلوكس قال فيه : "أنا شلت لايف بتاعي عشان أبويا علمني مغلطش في حد كبير، معرفش مصطفى ولكن متابعه من أسبوع، محدش زاره غير تامر حسني، بقاله 7 أيام بيناشد حد عشان يدخل مستشفى، محدش كتب عنه حتى في طبق اليوم".

وأضاف فلوكس :"دلوقتي كله الله يرحمه، بما فيهم الأستاذ الفاضل الكبير هاني شاكر، اللي قالك أنا معرفوش، بس قلبي وجعني، طب قلبك ما وجعكش وهو مش لاقي مستشفى تستقبله وهو عنده جلطة في مخه، اتقوا الله، كفاية متاجرة بالبني آدمين".

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وتابع: "اللي عرف القصة لما تامر حسني راح زاره، أستاذ هاني شاكر هو تامر حسني النقيب ولا أنت، شاب صغير والفنانين والفنانات كنتوا فين لما كان عايز يمثل، مخلتهوش يمثل ليه، ولا لما مات افتكرتوا".

وأكمل: "مش إنتوا زعلانين عليه، أنا بطالب بكل اللي كتب الله يرحمه، يروح يبني جامع بأسمه، قال الفنان هاني شاكر بينعى، وقبليه ملحن مات عشان مكنش لاقي مستشفى يتعالج، بنتاجر بموت الناس، دلوقتي بتنعوه بعد ما مات، ماهو مات بتاخدوا لقطة على واحد ميت، ياريت الكورونا كانت علمتكوا حاجة، طلعتوا منها جعانين أكتر".

ورحل اليوتيوبر الشاب بعد إصابته بجلطة في المخ وحرص عدد من نجوم الفن على زيارته في المستشفى من بينهم النجم تامر حسني.