تعرف على آخر رسالة لمصطفى حفناوي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
توفى أمس الإثنين "اليوتيوبر" الشاب مصطفى حفناوي بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا دخل على أثرها إحدى المستشفيات بالقاهرة.
وفي يوم 27 من الشهر الماضي، كتب "حفناوي" منشورًا، على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "اقرأوا الفاتحة بنية إنها لكل ميت ماعندوش حد يدعيله أو يفتكره كصدقة".
وأعلن مطرب الراب الشاب أحمد الشبكشي، عن وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، عبر حسابه الخاص على الفيسبوك..
وكتب: "البقاء لله والدوام لله وحده والفاتحة على روح مصطفى حفناوي، في الجنة إن شاء الله يا حبيبي، مصر كلها كانت بتدعي لك وهتفضل تدعي لك".
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