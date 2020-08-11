سوسن بدر تعبر عن حبها لبيروت بهذه الأغنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة سوسن بدر عن حبها ودعمها لشعب بيروت، بعد الانفجار الذي وقع عليها منذ أيام .

ونشرت الفنانة سوسن بدر كلمات أغنية الفنانة فيروز: " لبيروت من قلبي سلامٌ لبيروت، و قُبلٌ للبحر والبيوت، لصخرةٍ كأنها وجه بحارٍ قديمِ، هي من روحِ الشعب خمرٌ، هي من عرقِهِ خبزٌ و ياسمين، فكيف صار طعمها طعم نارٍ و دخانِ، لبيروت، مجدٌ من رمادٍ لبيروت، من دمٍ لولدٍ حُملَ فوق يدها، أطفأت مدينتي قنديلها، أغلقت بابها، أصبحت في المساء وحدها، وحدها و ليلُ، لبيروت، من قلبي سلامٌ لبيروت".

يذكر أن بيروت شهدت الثلاثاء الماضي انفجارًا ضخمًا، أدى إلى مقتل وإصابة المئات، كما دمر منازل بعض الفنانيين اللبنانيين.