سولاف فواخرجي: "شارع شيكاغو.. دعوة للحب والسلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر : قالت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، إن مسلسل "شارع شيكاغو" يعد دعوة للحب والسلام. وكتبت "سلاف" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "شارع شيكاغو، دعوة للحب وللسلام، ونرجع لانسانيتنا المفقودة يوم بعد يوم". مسلسل "شارع شيكاغو" بطولة سلاف فواخرجي، مهيار خضور، شكران مرتجي، دريد لحام، أمل عرفة، عباس النوري، وائل رمضان، ومن إخراج محمد عبد العزيز.

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