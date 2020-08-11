ياسمين صبري أنيقة وفيفي عبده في الساحل الشمالي.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة ياسمين صبري نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وسط الطبيعة. أحمد فلوكس نشر الفنان أحمد فلوكس صورة له بجانب سيارة "فارهة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". إنجي خطاب نشرت الفنانة إنجي خطاب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال. حورية فرغلي نشرت الفنانة حورية فرغلي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ. علا الفارس Advertisements نشرت الفنانة علا الفارس صورة لها من على "لانش" داخل البحر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ميرنا جميل نشرت الفنانة ميرنا جميل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستانًا أنيقًا. نسرين طافش نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مع قططها. هاجر أحمد نشرت الفنانة هاجر أحمد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة. إيمان أيوب نشرت الفنانة إيمان أيوب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، نالت الصورة إعجاب متابعيها. فيفي عبده نشرت الفنانة فيفي عبده صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"يا صباح الفل من الساحل الشمالي".

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