تامر حسني ناعيا مصطفى حفناوي: "راح عند اللي أحن عليه من الدنيا كلها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان تامر حسني، على نعي اليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوي.

وكتب "تامر" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى مصطفى حفناوي، وراح عند اللي أحن عليه من الدنيا كلها".

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وأضاف: "ربنا يرحمك يا مصطفى على قد كل اللي دعولك من قلوبهم وعلى قد قلبك الطاهر الجميل وكل الشكر لكل أصحابك المحترمين المخلصين، بجد نعمة الصحاب في الزمن دا.. ربنا يصبر أسرتك الكريمة يا حبيبي.. أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة و الفاتحة".

يذكر أن، اليوتيوبر مصطفي حفناوي، وافته المنية، اليوم الإثنين، بعد أيام من إصابته بجلطة في المخ استلزمت نقله المستشفى بعد دخوله في غيبوبة.