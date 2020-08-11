مادلين طبر تكشف أسرار جديدة عن هدى مجد

استضافت النجمة مادلين طبر في برنامجها حلوة يا دنيا الفنانة المغربية الشابة هدى مجد التي استطاعت أن تحقق النجاح من خلال عدة أعمال فنية مصر منها مسلسل نسر الصعيد و الحالة ج والزيبق وبين عالمين والرحلة .
وحكت هدى عن مغامرة الاشتراك فث مسابقة مليحة العرب وفوزها بلقب ملكةجمال العرب وقالت انها اشتركت فى المسابقة من اجل تحقيق حلمها فى التمثيل
كما اشارت الى بداياتها الفنية بعدالحصول على كورسات خاصة فى التمثيل بلوس انجلوس في امريكا واشتراكهافى فيلم مغربى بعنوان الغرفة السوداء وعمرها 16 سنة .
وتطرق الحوار لأحدث أعمالها الفنية وهو الجزء الثانى من مسلسل الانسة فرح بالاضافة الى فيلم سينمائى لم يعرض بعد بعنوان عفريت ترانزيت مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت ومحمود الليثى واستعدادها لفيلم جديد مع كندة علوش وباسم سمرة واياد نصار للمخرج عصام عبد الحميد .
جدير بالذكر ان برنامج حلوة يا دنيا يعرض على قناة تن يومي الأحد والاثنين من الساعة 4 للساعة 5 ونصف.
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