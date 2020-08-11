أشاد الملحن والموزع ميشال فاضل، بالنجم الكبير حسين الجسمي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. ونشر ميشال فيديو لحسين الجسمي أثناء دعمه لضحايا وشهداء حادث انفجار بيروت الأليم. لضحايا وشهداء حادث انفجار بيروت الأليم. Advertisements وصرح ميشال قائلًا: حسين الجسمي.. لك نرفع القبعة إحتراماً لمحبتك الصادقة للبنان ونفتخر بك عزيزاً في كل القلوب.. شكراً لك مني ومن كل لبنان فكل لبنان يحبك. لبنان فكل لبنان يحبك. يذكر أن النجم حسين الجسمي والموزع ميشال فاضل قدما مؤخرًا أغنية بعنوان بحبك يا لبنان، وذلك على مسرح دار الاوبرا المصرية، والاغنية من كلمات وألحان الأخوين رحباني.

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كانت هذه تفاصيل خبر ميشال فاضل مشديًا بـ حسين الجسمي: عزيزًا في كل قلوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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