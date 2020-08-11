بكلمات مؤثرة .. حسن الرداد ينعي مصطفى حفناوي

نعى الفنان حسن الرداد الإنفلونسر مصطفى حفناوي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وقال حسن الرداد ناعيًا: وداعا مصطفى حفناوى .. اللهم صبر قلب اهله و اصحابه و إجبر كسر قلوبهم وانزل عليهمالسكينه يا حي يا قيوم ..ان لله ما اخد وله ما اعطى وكل شئ عنده بأجل مسمى .. وان لله وان اليه واجعون .. أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة و الفاتحه.
يذكر أن الإنفلونسر مصطفى حفناوي توفي عصر اليوم بعد إصابته بجلطة في المخ، وذلك بعد خلل مفاجئ في تدفق الدم للدماغ، لانسداد أوعية دموية أو تخثر للدم إثر تراكم الدهون.
وشيعت جنازة مصطفى حفناوي من منطقة الصف بمحافظة الجيزة، وسط حضور عدد كبير من أهالي منطقته وجيرانه وأصدقائه، الذين حرصوا على تشييع جثمانه في جنازة مهيبة.
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