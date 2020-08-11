فيديو .. سيلين ديون تكشف كواليس أخر جلسة تصوير

كشفت النجمة العالمية سيلين ديون، عن كواليس جلسة التصوير التي خضعت لها أمس، من خلال مقطع فيديو جديد ، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهرت " ديون" في الفيديو وراء كواليس جلسة تصوير، والتي أظهرت تحضيراتها للجلسة التي Advertisements خطفت أنظار معجبيها وعشاقها من مختلف أنحاء العالم، والتي ظهرت فيها بشكل مختلف عن صورها السابقة، حيث ارتدت ملابس اشبه بالآلات وكأنها تنتمي لكوكب آخر. خطفت أنظار معجبيها وعشاقها من مختلف أنحاء العالم، والتي ظهرت فيها بشكل مختلف عن صورها السابقة، حيث ارتدت ملابس اشبه بالآلات وكأنها تنتمي لكوكب آخر. وكانت النجمة العلمية سيلين ديون، قد إنضمت شهر أبريل الماضى، بالإضافة إلى مواطنها النجم جاستن بيبر ومارجريت أتوود، إلى مجموعة مشاهير كنديين فى حدث إذاعى عبر الإنترنت تحت عنوان "أقوى معا"، لتكريم العاملين بمجال الرعاية الصحية الذين يكافحون وباء كورونا (كوفيد-19)، وجمع الأموال لبنوك الغذاء.

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