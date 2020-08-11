نهال عنبر تؤكد لـ الوفد: محمود ياسين بخير

كشفت النجمة نهال عنبر، عضوة نقابة المهن التمثيلية عن حالة الصحية للنجم القدير محمود ياسين.
وقالت نهال عنبر في تصريح خاص لـ الوفد: محمود ياسين بخير .. ونتمنى أن الله ينعم عليه بالصحة والعافية.
وطالبت من رواد السوشيال ميديا بعدم الانسياقوراء الأنباء مجهولة المصدر، والتي ليست عليها راقبة، مؤكدة أن معظم أنباء السوشيال ميديا غير صحيحة.
يذكر أن النجمة نهال عنبر والنجم القدير محمود ياسين شاركا سابقًا في بطولة مسلسل العصيان، والمسلسل من تأليف سلامة حمودة، وإخراج أحمدالسبعاوي، وبطولة كل من فادية عبدالغني، أحمد زاهر، ماجدة الخطيب، هادي الجيار، نبيل نور الدين، داليا مصطفى، رامز جلال، نورهان، هشام المليجي، إيناس النجار، إسماعيل محمود، جليلة محمود، عفاف حمدي، لمياء الأمير، جلال عبدالقادر، أحمد دياب، عبدالسلام الدهشان، محمد أحمد، أمل إبراهيم، محمود الحفناوي، محمود جليفون، كوثر رمزي، توفيق الكردي، سيد عثمان، إحسان الترك، عمران بحر، غادة فلفل، صالح العويل، مروة.
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